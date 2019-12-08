شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تدعم 25 مرفقًا صحيًا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت فرق الطوارئ الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بدعم الخدمات الصحية فى 25 مرفقًا صحيًا فى ليبيا، يوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية فى ليبيا فى بيان اليوم ، أنه بفضل هذا الدعم جرى خلال أسبوع واحد فقط تقديم أكثر من 4000 استشارة طبية، فضلاً عن إجراء 343 عملية جراحية.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أرسلت خلال الأسبوع الماضى شحنة عاجلة من المساعدات الطبية إلى المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى طرابلس لدعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة فى المركز .