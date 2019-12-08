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منظمة الصحة العالمية تدعم 25 مرفقًا صحيًا فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت فرق الطوارئ الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بدعم الخدمات الصحية فى 25 مرفقًا صحيًا فى ليبيا، يوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

 

وأفاد مكتب منظمة الصحة العالمية فى ليبيا فى بيان اليوم ، أنه بفضل هذا الدعم جرى خلال أسبوع واحد فقط تقديم أكثر من 4000 استشارة طبية، فضلاً عن إجراء 343 عملية جراحية.

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وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أرسلت خلال الأسبوع الماضى شحنة عاجلة من المساعدات الطبية إلى المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى طرابلس لدعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة فى المركز .

 

 

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