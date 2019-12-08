ولي العهد يحضر نزال الدرعية التاريخي للملاكمة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشاهد منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة والتي تُقام منافساته في “ميدان الدرعية” بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.
يُشار إلى أن نزال الدرعية التاريخي يتألف من عشرة نزالات يشارك عددٌ من الملاكمين البارزين من بينهم الملاكم السعودي زهير القحطاني، وألكسندر بوفيتيكن، وديليان وايت، ومايكل هنتر، وتوم ليتل وهوبي برايس وغيرهم من الملاكمين.
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