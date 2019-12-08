قبول عضوية 41 كاتباً جديداً فـي «اتحـاد كتـاب الإمــارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بموجب قرار مجلس الإدارة في «اتحاد كتاب الإمارات» الذي عقد مؤخراً، وافق المجلس على قرار «لجنة العضوية» القاضي بمنح العضوية ل 41 كاتباً إماراتياً ومن العرب المقيمين في الإمارات.

شملت القائمة عدة فئات هي: الروائيون، والشعراء، والقاصون، والباحثون، وانضم إلى عضوية الاتحاد بصفة عامل تحت فئة الرواية: أميرة علي الفلاسي، وحصة ناصر الجارودي، وخولة علي السويدي، ورحاب يحيى الكيلاني، وسارة محمد، وعائشة سالم النقبي، وعائشة علي البيرق، ومريم الفارسي، ومنال علي النقبي، ونجيبة محمد الرفاعي، ونورة الحوسني، وتحت فئة «قاص» قبلت عضوية كل من: آمنة عبيد الخياط، ومنى النوفلي، أما فئة الشعر فضمت: جابر النعيمي، وشيخة علي الكويتي، و.د.عائشة جمعة الشامسي، وقبل المجلس عضوية الباحثين: إبراهيم حمد الهنائي، وسرور خليفة الكعبي، وعادل عبد الله سالم، وعبيد سالم الكعبي، كما شملت فئة «كاتب» كلاً من: أحمد البريكي، وجاسم محمد الخزرجي، وحصة الفلاحي، وعائشة ابراهيم سلطان، وكلثم محمد الفلاسي، ومريم سلطان المزروعي، ونريمان الزرعوني.

وانضم إلى أسرة الاتحاد بصفة عضو منتسب، الكتاب: أمل علي حاجي (كاتبة صومالية)، بشرى آل طالب (كاتبة عمانية)، دورس الحاج (شاعرة فلسطينية)، شيراز التميمي (روائية فلسطينية)، طريف الشيخ عثمان (شاعر سوري)، عماد الدوماني (شاعر وروائي مصري)، لارا الظراسي (قاصة يمنية)، محمد الساطي (قاص سوري)، محمد الحلواني (شاعر وروائي سوري)، محمود حبوش (روائي فلسطيني)، نور عرب (كاتبة كندية)، نورة الحمادي (روائية من جزر القمر)، نيروز الطنبولي (كاتبة مصرية)، ياسمين السيد (قاصة مصرية).وقال الدكتور محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات: نقدم التهنئة للأعضاء الجدد وسوف تخصص أمسيات للكتاب والأدباء الجدد احتفاء بانتسابهم من جهة، وتشجيعهم للانخراط في النشاط الأدبي والحراك الثقافي والإبداعي من جهة أخرى.