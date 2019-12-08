شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل السيلة الحارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصب جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت مصادر محلية فى جنين أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عند مدخل البلدة المحاذى لشارع حيفا، واحتجزوا عددا من مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققوا فى هوياتهم الشخصية .

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