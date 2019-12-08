عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناسا: الهرم الطائر يحلق بالقرب من الأرض غدا الأحد

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت ناسا، عن مرور كويكب هرمى الشكل بمسار موازى لكوكب الأرض، على مسافة تقارب 18 ضعف المسافة عن القمر.



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وأكدت الوكالة الروسية سبوتنك، أن الكويكب الضخم، سيمر غدا الأحد، وبحسب جدول نشاط الكويكبات المنشور في كالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فإن طول الكويكب يصل إلى حوالي 430 قدما، وسيكون موازيا لكوكب الأرض.

وكشفت موقع ناسا، أن الكويكب الذى سيكون قريبا من الأرض، ستصل سرعته إلى حوالي 6.1 ميل في الثانية، وسيعبر الأرض بسرعة كبيرة.

وحدد دراسات الأجسام التابع للوكالة، أن الكويكب، سيبعد عن الأرض بمسافة تقدر بحوالي 4.77 ميل.