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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقنية جديدة يمكنها أن تعرض لك ما لا يمكن للكاميرات أن تسجله الأحد 8 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 ابتكر باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقنية جديدة تستخدم "الظلال" لعرض مقاطع فيديو، لا تسجلها الكاميرات، بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني: "إن تلك التقنية سيستخدمها الباحثون في تطوير تقنيات جديدة تمنح السيارات ذاتية القيادة قدرات أكبر على توقع أي أحداث مفاجئة قبل وقوعها بفترة مناسبة". Advertisements وستمكن تلك التقنية الثورية السيارات ذاتية القيادة من إيقاف نفسها بنفسها، حتى لو كانت الزاوية التي يأتي منها الخطر لم تكن كاميرات المراقبة تغطيها بصورة كاملة. ​وطور الباحثون "كاميرا الظلال"، التى يمكن تعمل وفق خوارزمية، تعيد إنشاء مقاطع فيديو لما يحدث خلف الظلال. وتتنبأ الخوارزمية الجديدة من خلال تحركات الكتل والأشياء من خلال الظلال، التعرف على ماهيتها وسرعتها ومدى خطورتها ومسارها. وأشار المركز البحثى إلى أن ذلك الأمر حتى الآن لا يزال قيد الدراسة والتطوير، وبعد تجربته بصورة كاملة، سيتم دعم الشركات المصنعة للسيارات ذاتية القيادة به، لجعلها أكثر حساسية وقدرة على مواجهة أي ظروف أو مخاطر يمكنها أن تنقذ حياة البشر.

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