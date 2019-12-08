عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المجر تفرض غرامة على فيس بوك بسبب تضليل المستخدمين

الأحد 8 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فرضت هيئة مراقبة المنافسة والاحتكار المجرية غرامات على فيس بوك قيمتها حوالي 1.2 مليار فورنت مجري (4 ملايين دولار)، وهي أكبر غرامة حتى الآن، بسبب تضليلها للمستخدمين من خلال ادعائها بأن خدماتها مجانية وهي ليست كذلك.

Advertisements

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت هيئة المراقبة المجرية، أن شركة Facebook Ireland قد انتهكت القانون بإعلانات منشورة على صفحتها الأولى ومركز المساعدة، وأضافت الهيئة “رغم أنه لم يكن على المستخدمين دفع رسوم لاستخدام الخدمة، إلا أنهم ما زالوا يحققون أرباحًا للشركة من خلال نشاطهم وبياناتهم".

وقال البيان إن بيانات المستخدم التي جمعها موقع فيس بوك مكنته من نشر إعلانات مستهدفة للمستخدمين، وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن المستخدمون على دراية بحجم وقيمة البيانات التي تم تسليمها إلى فيس بوك أثناء استخدام الخدمة، وعند تحديد الغرامة، لاحظت الوكالة أن فيس بوك قام منذ ذلك الحين بتعديل البيانات المضللة.