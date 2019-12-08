سلطان يقدم واجب العزاء في وفاة إسماعيل الزرعوني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، إسماعيل الزرعوني، وذلك خلال زيارة سموه، أمس، مجلس العزاء في منطقة الطلاع في الشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص عزائه ومواساته لأنجال وذوي الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

وتقبلت الأسرة واجب العزاء من الشيوخ وكبار المسؤولين ومن المواطنين والمقيمين. وأعرب المعزون عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأبناء وذوي الفقيد.