«النواب الأمريكي» يتبنى تطلعات الفلسطينيين بـ«حل الدولتين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 226، مقابل معارضة 188 على قرار غير ملزم يدعم «حل الدولتين»؛ لحل الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».

وقال عضو المجلس الديمقراطي ألان لوينثال، الذي بادر بطرح مشروع القرار، «لأكثر من عقدين، ظلت الولايات المتحدة ثابتة بأن «حل الدولتين» السبيل الحقيقي الوحيد نحو السلام في الشرق الأوسط، والطريقة الوحيدة لحماية «إسرائيل»، مع المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته بدولة مستقلة إلى جانب «إسرائيل»».

وأضاف: إن «هذا القرار يعيد تأكيد هذا الموقف، وهو موقف غير حزبي وغير مثير للجدل يوجه سياستنا الخارجية في ظل الإدارات الديمقراطية والجمهورية». وتابع: «اليوم تحدثنا ضد السياسات التي يمكن أن تجعل السلام بعيد المنال؛ ومن بينها: الضم أحادي الجانب؛ والخطوات أحادية الجانب لإقامة الدولة؛ والعنف؛ وتوسيع المستوطنات، عندما يبدو السلام بعيداً، يكون صوت الكونجرس أكثر أهمية، ولا يمكننا قبول أي عمل يقوض حل الدولتين».

وأشار إلى أن بلاده لا يمكنها المساومة أبداً على «أمن إسرائيل»، ولا يمكن أن «ندير ظهورنا لرغبة الشعب الفلسطيني في الكرامة والعدالة».

ويقول نص القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية: «فقط نتيجة «حل الدولتين» الذي يعزز الاستقرار والأمن ل«إسرائيل» والفلسطينيين، ويمكن أن يضمن بقاء «إسرائيل»، وتحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني». وأضاف: «في حين لا تزال الولايات المتحدة لا غنى عنها لأي جهد قابل للاستمرار؛ لتحقيق هذا الهدف، يمكن ل«الإسرائيليين» والفلسطينيين فقط اتخاذ الخيارات الصعبة الضرورية؛ لإنهاء نزاعهم».

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وأشار إلى أنه «من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الصارمة بموجب مذكرة التفاهم مع «إسرائيل» عام 2016 التي تسعى إلى مساعدتها على الدفاع عن نفسها ضد مجموعة واسعة من التهديدات». وأكد أنه يمكن للولايات المتحدة، بدعم من الشركاء، أن تلعب دوراً بناءً في إنهاء الصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني؛ من خلال تقديم اقتراح؛ لتحقيق «حل الدولتين»، بما يتوافق مع مقترحات الولايات المتحدة السابقة.

وشدد على أنه «من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية للفلسطينيين وجيرانهم؛ من خلال استئناف تقديم المساعدة الأجنبية بموجب قانون الولايات المتحدة». وتابع: «اقتراح الولايات المتحدة للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم للصراع «الإسرائيلي» الفلسطيني ينبغي أن يؤيد صراحة «حل الدولتين» ولا يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي طرف من شأنها جعل وضع حد سلمي للنزاع هدفاً بعيد المنال».

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: إن الولايات المتحدة الأمريكية ستنظر في موقف كل مستوطنة «إسرائيلية» في الأراضي الفلسطينية على حدة عند اتخاذ القرار بشأن قانونيتها من عدمه، فيما يعكس الانقسام داخل الإدارة بشأن الملف. وكشفت تصريحات كرافت عن خلافات في الإدارة الأمريكية حول ملف المستوطنات، لا سيما موقف وزير الخارجية مايك بومبيو الذي قال، قبل يومين، إن الموقف الجديد لبلاده حول المستوطنات ينطبق على الاستيطان «الإسرائيلي» ككل. وقالت كرافت: «أعتقد أن المهم هو أن نفهم أن كل مستوطنة سينظر إليها على حدة عند اتخاذ هذه القرارات». وكان بومبيو قال، الثلاثاء الماضي، إن «موقفنا واضح جداً فيما يتعلق بالمستوطنات.. لقد خلصنا، كمسألة من القانون الدولي، إلى أنها ليست غير قانونية في حد ذاتها، ولدينا هذا الحق.. نحن واثقون من ذلك.. وهذا ينطبق على كل النشاط الاستيطاني». كما أعلن بومبيو، في 18 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الماضي، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وأجمعت عدة صحف أمريكية على اعتبار قرار مجلس النواب الأمريكي الداعم ل«حل الدولتين»، والرافض لسياسة الضم والاستيطان، والأمر الواقع، «صفعة بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب» وتوبيخاً له على قراراته بحق الفلسطينيين. فصحيفة «ذا هيل» المتخصصة بأخبار الكونجرس، قالت: «إن مجلس النواب يوافق على «حل الدولتين» في توبيخ ضمني لترامب». ووافقتها الرأي صحيفة «واشنطن بوست»؛ حيث عنونت خبرها الرئيسي: «توبيخ ترامب، مجلس النواب يدعم إجراء حل الدولتين».

وعبّرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها لما جاء في القرار الصادر عن مجلس النواب الأمريكي. واعتبرته رداً على سياسة الإدارة الأمريكية الحالية الخاطئة. (وكالات)