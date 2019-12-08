ترقب لبناني لانطلاق الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس للوزراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

مع اقتراب انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس وزراء حكومة ما بعد الحراك الشعبي، تسود حالة من الترقب والحذر في لبنان، بينما عمد أحد المتظاهرين إلى إحراق نفسه وسط الحشود في ساحة رياض الصلح، أمس السبت، ونجح المتظاهرون في إخماد النار، ونقله إلى المستشفى. وأشارت المعلومات إلى هذا الشخص كان يهدد منذ الصباح بإحراق نفسه، إلى أن نفّذ تهديده مساء أمس.

وبعد 52 يوماً من الانتفاضة الشعبية، يطرح اللبنانيون العديد من التساؤلات، إذا كانت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة ستنطلق غداً (الاثنين) كما هو مقرر. حتى أمس، كان اسم سمير الخطيب متربعاً على فرضية أنه سيكون المكلف تشكيل الحكومة، ولكن مع وقف التنفيذ، في انتظار أن يتم اختياره رسمياً في الاستشارات ليُصار بعد ذلك، الانتقال إلى الخطوة التالية، أي تشكيل الحكومة الذي يأمل «مطبخ التكليف» ألّا يطول أمده، ويستنزف مزيداً من الوقت القاتل في ظل الأزمة المتدحرجة على كل مفاصل البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومالياً. وإذا سارت الأمور سلسة، يأتي التكليف مع بداية الأسبوع، على أن يليه التأليف ضمن فترة لا تتجاوز نهاية الأسبوع. فتأتي الحكومة بعد ذلك، كهدية قبل عيد الميلاد.

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وأعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد، أنّ الضرورة الملحّة باتت تحتّم إدخال البلد إلى حوار الانفراج، عبر التعجيل في تشكيل حكومة طوارئ إنقاذية على كل المستويات. وقال بري أنه في الأساس كان سيسمّي الحريري، أو الشخصية التي يدعمها لتشكيل الحكومة،اي الخطيب، فسأسمّيه .

وشدد بري على «أنّ الإنقاذ الحقيقي للبنان يتم عبر الدولة المدنية»، وأكد في الوقت نفسه العزم على إقرار المجلس النيابي لمشروع موازنة 2020 قبل عيد الميلاد.

وسط هذه الأجواء، تبقى عيون اللبنانيين شاخصة نحو السراي الحكومي، حيث يبدو أنّ رئيس الحكومة المستقيل الحريري، قد أحاط «موقفه النهائي» من ترشيح الخطيب، بجدار من الكتمان رغم أنّ أوساطه ما زالت تتحدث، بشكل غير رسمي، عن أنّ الحريري ما زال يدعم الخطيب، في وقت كان لافتاً حديث لعضو تكتل «لبنان القوي» سيمون ابي رميا قال فيه إنه «إلى الآن لم نسمّ الخطيب وحتماً سيكون لنا اجتماع قبل المشاورات لبتّ الاسم الذي سنسمّيه.

على خط موازٍ،وجهت فرنسا دعواتلحضور اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان، في باريس في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لبناني أنّ اجتماع باريس يهدف إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الحادة. وأعربت مصادر وزارية لبنانية عن ترحيبها بالخطوة الفرنسية، مشيرة إلى أنّ باريس أبلغت لبنان عبر قنواتها السياسية والدبلوماسية، أنها تقف معه وحريصة على أن يتجاوز محنته، وتقديم كل ما يلزم لمساعدته على تخطّي أزمته الاقتصادية، والحفاظ على استقراره.