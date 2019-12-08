بطولة فزاع لليولة تنطلق على إيقاع «المعجزة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

انطلقت أولى حلقات النسخة العشرين من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الخامسة عشرة من برنامج الميدان في قلعة الميدان، بالقرية العالمية، أمس الأول، على إيقاع «شلة» للفنان حسين الجسمي بعنوان «المعجزة»، من ألحان فايز السعيد، وكلمات سعيد بن مصلح الأحبابي.

جمعت الحلقة الأولى فايز السعيد والشاعر مصبح بن علي الكعبي، ليفتتحا منافسات هذا العام بألحان وأشعار نالت إشادة الجمهور الذي حرص على الحضور ومتابعة البطولة، سواء في القرية التراثية أو أمام شاشة قناة سما دبي، التي نقلت الحدث على الهواء.

وانطلقت الحلقة وسط لحظات من الإثارة والترقب عندما افتتح باب المنافسة أربعة يويلة، استعرضوا مهاراتهم وقدراتهم في التحكم والمشي والدوران، وبدأ المنافسة سلطان عبدالله علي عبيد بالرشيد الكتبي، الذي حصد علامة 47، بعدما قدم عرضاً تميز بقدرته على ضبط الإيقاع والتحكم في السلاح بصورة مثالية، وتقديم فقرات متنوعة، كما نجح في قرع الجرس في محاولاته الخمس.

وقدم محمد عبدالله حمدان بن دلموك، الذي نال علامة 48، عرضاً أنيقاً على صعيد التحكم والمشي والدوران، لكنه لم يتمكن من قرع الجرس في أول مرتين، ثم نجح في الثالثة.

ونجح عبدالله علي جمعة عبيد الكتبي، الذي نال علامة 49، في تقديم أداء تميز بالثقة والقدرة على التحكم والمشي بالسلاح بكل مهارة وخفة، مستخدماً كلتا اليدين بلا تردد، ونجح في جميع محاولاته الأربع في قرع الجرس.

وختم الحلقة صالح صويلح العامري، المشارك من مدينة نجران السعودية، والذي نال علامة 46، بعد نجاحه في التحكم والمشي والعرض الجيد.

وتتكون لجنة التحكيم من راشد الخاصوني، وخليفة بن سبعين، ومسلم العامري، ويستمر نظام المسابقة في توزيع المتسابقين إلى أربع مجموعات، كما جرى في الأعوام السابقة.

وعبر فايز السعيد عن اعتزازه بالمشاركة السنوية في البطولة بقوله: «أترقب العودة لهذا البرنامج الشائق، فهو يجمع الأهل تحت مظلة واحدة، وأستعد منذ وقت لأقارب أعذب الألحان تماشياً مع الإيقاعات الشعبية، وأبدأ الموسم بعملين جديدين. وأفتخر بكوني أحد أعضاء أسرة الميدان، وأتشرف بأن أكون أول ضيف على أرضه وآخر من يودِّعه، وأن تكون ألحاني على الدوام ضمن «الشلة» الرئيسية للبطولة». وقال مصبح بن علي الكعبي: «هذا تجمع ثقافي تراثي، عودنا عليه البرنامج الذي استمر لأكثر من 15 سنة. وأهدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قصيدتي الجديدة، وهي بعنوان «الفنجان الأشقر».



سعاد إبراهيم: موسم يتوّج جهودنا



أشادت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالموسم الحالي ووصفته بالاستثنائي على كل الأصعدة، خاصة أنه يعني مرور عقدين ليتوج جهوداً كبيرة قام بها المركز لتعزيز وإبراز الرياضات التراثية عموماً، خاصة اليولة بوصفها من أبرز الرياضات المرتبطة بالمناسبات المجتمعية ذات الطابع الاحتفالي، والتي ساهمت في تنمية قدرات الشباب على مدار الزمن.

وقالت سعاد إبراهيم: يأتي البرنامج بحلة جديدة من حيث الديكور وبعض الإضافات التي تكشف عن مفاجآت عديدة هذا الموسم أولاها برنامج «فرسان الميدان» الذي تحول الى مسلسل يجمع اليويلة ال 16 ويكشف حياتهم اليومية وهو أشبه بمسلسل «عزبة الميدان» الذي أطلق منذ سنوات مضت.

وأضافت: سيشمل المسلسل مسابقات لليويله الأربعة ومدة كل حلقة ساعة، ليتمكن جمهور اليولة من التصويت بعد التعرف أكثر الى شخصية المتسابق وكيف يعيش حياته اليومية، وأسندت بعض الفقرات إلى كتاب «السنع» لعبدالله حمدان بن دلموك، ليقتدي به اليويلة خلال المسلسل وبالتالي يكونوا بدورهم قدوة للشباب في العديد من الجوانب التراثية والقيم المجتمعية.

واختتمت مديرة إدارة البطولات حديثها بالقول: بطولات فزاع بمجملها تقدم خدمات مجتمعية لكل الأعمار والرجال والنساء، بينما تختلف بطولة اليولة لكونها برنامجاً ومسابقة أسبوعية يشاهدها العالم أجمع لذا لدينا مشاركون من كل الجنسيات من الشباب استهوتهم المشاركة والمنافسة الى جانب أشقائهم من الإمارات لتستمر عملية نشر واستدامة الموروث الثقافي ونحن سعداء بأن نجد مشاركين هذا العام من العراق وسلطنة عمان والبحرين والسعودية وليبيا.