النقابات الفرنسية تواصل الإضراب وتستعد لاختبار قوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخشى السلطات الفرنسية من تجدد الاضطرابات، خلال الأيام المقبلة، خاصة مع مواصلة النقابات الإضراب العام، والتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالبها، ما يُنذر بعطلة نهاية أسبوع صعبة فيما يخصّ التنقل، قبل اختبار قوة جديد الثلاثاء المقبل وعرض مفصل للإصلاحات في اليوم التالي.

وقال الأمين العام لنقابة «القوى العاملة» إيف فيريه: «سددنا ضربة قوية، وولدت ديناميكية» قبل أن يحدد تجمع النقابات، الجمعة، موعداً جديداً للتعبئة في العاشر من ديسمبر/‏كانون الأول. وقالت الكونفيدرالية العامة للعمل: إنّ «الجدول الزمني انقلب رأساً على عقب؛ لكن لا شيء تغيّر على صعيد هدف الحكومة وهو كسر نظامنا التقاعدي الصلب للاستعاضة عنه بنظام فردي سيخسر في ظله كل عامل». ويدعو أشخاص في هذه النقابة إلى يوم تظاهرات ثالث، الخميس المقبل.

وتواصل الإضراب، أمس، في وسائل النقل المشترك، ووقعت اشتباكات بين الشرطة وعدد من المتظاهرين ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع قبل ثلاثة أسابيع من عيد الميلاد، ستشهد اضطرابات. وصباح أمس، أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقعاتها لحركة النقل بقولها: تسيير 15% من القطارات في الضواحي وقطار سريع واحد من أصل ستة، في حين أكدت الهيئة المستقلة للنقل في باريس من جهتها إغلاق تسعة خطوط مترو.

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وطلبت الشركة الوطنية للسكك الحديدية من الركاب تجنّب قطارات الضواحي الباريسية، خلال، يوم الاثنين، الذي يوافق اليوم الخامس للإضراب؛ إذ إن التدفق المتوقع يمكن أن يجعل المحطات خطرة. ويُتوقع أن يتظاهر أيضاً عدد من محتجّي «السترات الصفراء» في باريس؛ للتعبير عن دعمهم لحركة الاحتجاج.

واندلعت التظاهرات الغاضبة؛ بسبب «النظام الشامل» للتقاعد، الخميس الماضي، ونزل خلالها أكثر من 800 ألف شخص إلى الشوارع، فيما تراجع نشاط بعض القطاعات أو حتى توقّف مثل معامل التكرير. ويفترض أن تطبق الدولة النظام الجديد اعتباراً من عام 2025، محل 42 نظاماً تقاعدياً خاصاً يتم العمل بها حالياً. وتعد الحكومة بترتيب «أكثر عدلاً» في حين يخشى المعارضون للإصلاحات إلحاق الضرر بالمتقاعدين. وعلى الحكومة أن تهدئ الغضب على صعد مختلفة، ليس فقط على صعيد نظام التقاعد الخاص. وينبغي عليها خاصة الاستجابة لمخاوف الأساتذة الذين يخشون انخفاض رواتبهم التقاعدية مع قواعد الاحتساب الجديدة.

وشارك في الاحتجاجات أساتذة، وعمال سكك حديدية، ورجال إطفاء، إلى جانب عاملين في القطاع العام وغيرهم الكثير. (أ ف ب)