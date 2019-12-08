شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة إسبانية للتصدي لحالة «الطوارئ المناخية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب عشرات الآلاف، أمس الأول الجمعة، في مسيرة شهدتها العاصمة الإسبانية، مدريد، قادة العالم بإيجاد حلول فاعلة لحالة «الطوارئ المناخية»، كما حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي بالالتزام بحماية المناخ، في الوقت الذي دعا فيه علماء فائزون بجائزة «نوبل» إلى تحرك عاجل؛ للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

ونقل التليفزيون الإسباني، أن نصف مليون شخص شاركوا في التظاهرة التي انضمت إليها الناشطة السويدية الشابة جريتا تونبرج، علماً أن المسيرة وصفت بأنها «تاريخية».

وفي نهاية المسيرة ألقى الممثل الإسباني الشهير خابيير بارديم بياناً دعا فيه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة؛ لوقف الآثار السلبية لتغير المناخ، مطالباً القادة العالميين المشاركين في مؤتمر المناخ بمدريد بقرارات ملموسة وليس كلمات «عديمة الفائدة» على حد تعبيره.

من جانبها، قالت تونبرج: إن السياسيين يجب أن يحموا مستقبل الأجيال القادمة، معتبرة في الوقت نفسه أن التغيير لن يأتي من السياسيين؛ بل من الجماهير التي تطالبهم بالتحرك. واعتبرت أن الحكومات «تغدر» بشعوبها، وإنه لا يجب السماح لهم بالتملص من مسؤولياتهم.

وحظيت المسيرة التي خرجت تحت شعار: «العالم استيقظ لحالة الطوارئ المناخية»، بدعم أكثر من 850 منظمة بيئية ومؤسسة مجتمع مدني حول العالم، وتزامنت مع مسيرة مشابهة في تشيلي التي كان من المقرر أن تستضيف المؤتمر «كوب 25».

واكتظت المسيرة بالأطفال والشباب، وحظيت بدعم الأحزاب اليسارية، وشهدت مشاركة واسعة من ناشطين من أمريكا اللاتينية.

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وتزامنت المسيرة مع اليوم الخامس من مؤتمر الأطراف ال25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 25» الذي انطلقت فعالياته الاثنين الماضي، وتستمر لغاية 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ للمطالبة باتخاذ مواقف حقيقية وفاعلة للتصدي لحالة الطوارئ المناخية.

على الصعيد نفسه، طالبت مستشارة ألمانيا، الاتحاد الأوروبي بالالتزام بحماية المناخ. وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة، إن ألمانيا تعتزم المساهمة في جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً. وأضافت: «يعني هذا حتمية مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لكن لم يقرر الأعضاء ذلك بعد».

في السياق نفسه، أقرت الدانمارك قانوناً خاصاً بالمناخ؛ يرمي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بواقع 70% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990.

إلى ذلك، دعا علماء فائزون بجائزة «نوبل» إلى تحرك عاجل بشأن التغير المناخي.

وقالت الفائزة بجائزة «نوبل» للاقتصاد إستر دوفلو،: «في المستقبل القريب، يمكن أن يعرض ارتفاع درجة حرارة الأرض أغلب المكاسب التي جرى تحقيقها ضد الفقر في العالم للخطر».

فيما أكد الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء مان ويتنجهام، إن الوقت حان لحل قضية المناخ.

( وكالات)