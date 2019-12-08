1000 طلب التحاق ببرنامج رواد الفضاء في 4 ساعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أعلن المهندس سالم حميد المري مساعد مدير عام «مركز محمد بن راشد للفضاء» للشؤون العلمية والتقنية، مدير «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، عن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، عقب توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بفتح باب التسجيل أمام أبناء وبنات الإمارات؛ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات بقطاع الفضاء وعلومه واكتشافاته، واستكمالاً لمنظومة العمل؛ الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال، بما يؤكد الإسهام الإيجابي للإمارات في صُنع غد أفضل للإنسانية.

وأشار المركز إلى استقبال نحو 1000 طلب، في غضون 4 ساعات فقط، من لحظة إعلان سموه أمس عن فتح باب التقدم للدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وتابع المركز في تغريدة نشرها على «تويتر»: أعين سهرت من أجل الحلم واندفاع طموح باسم الوطن، مرة أخرى نشهد على عزيمة أبناء الإمارات للتقديم بعد إطلاق الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وأوضح المهندس سالم حميد المري في تصريحات ل«الخليج»، أنه فور الإعلان عن فتح باب التقدم للبرنامج، بدأ «مركز محمد بن راشد للفضاء» في تلقى الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، ويستمر 45 يوماً حتى التاسع عشر من يناير/‏كانون الثاني المقبل؛ حيث شكل نجاح رحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي للمحطة الدولية، إلهاماً لشباب الوطن، الذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق الحلم، ومواصلة التطور في صناعة الفضاء.

وقال: إن هناك شروطاً محددة يترتب توفرها في المتقدمين؛ أهمها أن يكون من مواطني الدولة، ويحمل شهادة جامعية بالعلوم أو الهندسة أو الطيران أو الطب أو التدريس، كما يترتب أن يكون أكثر من 18 عاماً، ويتقن اللغتين العربية والإنجليزية، ولديه قدرة على التحمل والعمل ضمن روح الفريق؛ حيث سيخضع المرشحون لعملية اختيار دقيقة، كما جرى بالدفعة الأولى.

ومن المتوقع أن يزيد عدد الإناث المتقدمات للدفعة الثانية أكثر من الدفعة الأولى، والتي بلغت 35% من إجمالي المتقدمين ال4022؛ حيث تشكل الدفعة الثانية فرصة مناسبة للترحيب بجميع الإماراتيات للانضمام للبرنامج؛ كي تكون هناك أول رائدة فضاء إماراتية، إلى جانب هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وأشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ل«برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، الذي يعد مصدر إلهام للتقدم في مشاريع الفضاء كافة، سواء في تصنيع الأقمار الصناعية أو إعداد رواد فضاء أو استكشاف المريخ وغير ذلك؛ حيث اكتسبنا خبرات كبيرة ومهمة خلال الفترة الماضية في إعداد أول رائدي فضاء إماراتيين، وسنعمل على الاستفادة منها في الدفعة الثانية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها القيادة الرشيدة.

وأكد أن المهام العلمية لرواد الفضاء من شأنها خدمة المشاريع الفضائية المستقبلية للإمارات؛ لترسيخ مساهمة الدولة في مسيرة المعرفة الإنسانية، خاصة أن البرنامج هو الأول من نوعه على مستوى العالم العربي، ويطمح إلى تطوير كوادر إماراتية قادرة على الانضمام إلى بعثات الفضاء، والمشاركة في المسيرة الإنسانية؛ لاستكشافه مستقبلاً.