محمد بن سلطان يتوج القمزي بمونديال الفورمولا 2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، النجم راشد القمزي بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وذلك عقب فوزه بلقب الجولة الختامية من البطولة التي أقيمت أمس، في أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وحقق القمزي المركز الأول في جولة أبوظبي ليؤمن على فوزه باللقب، ويصل إلى النقطة 95 في مشوار البطولة، وحل ثانياً في جولة أبوظبي البرتغالي دوارتي بينيفيتي، وثالثاً الليتواني إدجراس ريابكو، في حين حمل الترتيب الثاني في العالم البرتغالي دوراتي برصيد 53 نقطة، وثالثاً السويدي أولا بيترسون برصيد 34 نقطة.

وكانت منافسات السباق الختامي بدأت في تمام الثالثة بعد الظهر، وانطلق القمزي منذ البداية في الصدارة، واستمر كذلك طوال دورات السباق ال44، على الرغم من أن السباق شهد رفع العلم الأصفر مرتين لوقوع حوادث مختلفة، ولكن صمد القمزي في الصدارة وفي المقدمة حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي في الختام.

حضر مراسم التكريم عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وحريز المر بن حريز، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتوماس كيرت، أمين عام الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وبارك سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، للإمارات قيادة وشعباً، فوز فريق أبوظبي بلقب العالم والموسم في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وتتويجه بطلاً بشكل رسمي في الجولة الختامية من البطولة والتي انتهت مساء أمس، على كاسر الأمواج في العاصمة، وأكد سموه أن إنجازات الفريق أصبحت تسبق الطموح وتتجاوز أي سقف يضعه الفريق، خاصة أنه سجل تفوقاً فنياً في أكثر من خمس بطولات بحرية عالمية هذا الموسم.

وقال سموه: «نبارك لأبطالنا ما تحقق من تفوق وإنجاز كتب في النهاية لاسم الإمارات وكان سطراً مضيئاً في كتاب الإنجازات الرياضية. فريق أبوظبي يصنع السعادة باستمرار للإمارات ويُلهم الآخرين بتجربة مثيرة ونادرة في السباقات البحرية، من خلال تكرار الفوز وصعود منصات التتويج.

وأكد سموه أن جولة الختام شهدت كل عناصر التفوق، خاصة أنها المرة الأولى التي تقام فيها منافسات الفورمولا 2 في أبوظبي». وقال سموه: «لمسنا نجاحاً وتميزاً رافق هذه البطولة، وأيضاً حضوراً دولياً وإقبالاً في المشاركة. نريد أن تكون التجارب القادمة أفضل وأكثر تميزاً، خاصة أننا لا نتوقف عند محطة نجاح واحدة، ونسعى للأفضل دائماً».

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، التحية إلى أبطال أبوظبي ولراشد القمزي، الذي حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وقال: «راشد بطل مميز ولديه إمكانات هائلة وخبرة كبيرة، من خلال مشاركاته المتواصلة في البطولات البحرية، سعداء لأنه تمكن من تحقيق التفوق والتميز للإمارات والوصول برياضتها البحرية إلى أعلى مستويات النجاح أمام حضور عالمي مبهر وكبير».



الظاهري يشكر شركاء النجاح



توجه ناصر الظاهري مشرف عام السباق بالشكر إلى شركاء النادي في تنظيم الحدث الذين ساهموا وبقوة في أن تكون الصورة مثالية لجولة أبوظبي وهم مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الدائم للنادي في كل بطولاته، بلدية أبوظبي، شرطة أبوظبي، جهاز حماية المنشآت ونادي أبوظبي للشراع واليخوت، وأكد أن حضور الشركاء والرعاة كان له دور مميز في أن تتكامل وتتضافر عناصر النجاح والتفوق للجولة الختامية من البطولة.



القبيسي: راشد مميز



وقف جمعة القبيسي (كراديو مان) إلى جانب النجم راشد القمزي طوال فترات الجولة وسباقاتها المختلفة، وساهم معه في صناعة التميز في جولة الختام والإبداع والتتويج باللقب. وأكد القبيسي أن راشد أثبت أنه على قدر المسؤولية.

وقال: «هو بطل من العيار الثقيل، ومتسابق بالفطرة خاصة مع ما قدمه في البطولة في هذا الموسم بالصعود لمنصة التتويج في كل جولة، والأداء المتصاعد للأفضل جولة بعد أخرى، هو الآن يعد من أفضل المتسابقين في هذه الفئة على مستوى العالم وأحد أفضل من أنجبتهم رياضة الإمارات في سباقات السرعة والبحر».

وأضاف: «هناك مجال وفرصة قادمة لنرى القمزي يحقق إنجازات أكبر في المستقبل للإمارات، ومن الآن فإننا نستطيع أن نقول إن هذا البطل سيضع لدولته وعلمه مكانة أكبر في ساحة الرياضات البحرية».

وأكد القبيسي، أن تواصله مع القمزي طوال مراحل السباق وفتراته امتاز بالانسجام الكبير والتوافق في إصدار التوجيهات من جهة القبيسي، وتطبيقها عبر القمزي الذي يتمتع بسرعة بدهية عالية ومهارة كبيرة.

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سالم الرميثي: احتفلنا بالتنظيم واللقب معاً اليوم



هنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي البحري فريق أبوظبي على الإنجاز الذي حققه بفوز راشد القمزي بلقب الفورمولا2 وللمرة الثانية في تاريخ الفريق. وشدد على أن الطريق إلى اللقب لم يكن مفروشاً بالورود.

وقال: بدأ القمزي مشواره هذا الموسم بدون أي راحة بالتنقل من جولة إلى أخرى وبالتمارين والتدريبات المكثفة ليصل إلى هذا المستوى من الأداء والتفوق في البطولة، هو بطل يستحق اللقب ويستحق الفوز.

ووجه الرميثي الشكر لكل المتسابقين والمشاركين في الجولة الختامية من البطولة في أبوظبي، وأكد أن تكاتف الجميع مع بعضهم بعضا ساهم في صناعة النجاح الفني والتنظيمي الكبير للبطولة والسباق ككل، وشدد الرميثي على أن المنافسة طوال الأيام الثلاثة ظهرت في صورة مثالية ولم يكن هناك أي سلبيات تذكر.

وقال: المنافسة القوية بين الزوارق المشاركة والحضور الكبير للمحترفين والمتسابقين كانا سببين مهمين في أن يخرج السباق بالصورة المطلوبة والرائعة، شهدنا تنافساً قوياً وحماساً وتحدياً في كل مراحل السباق وأنا اعتبر أن الجمهور هو الفائز الحقيقي في هذه المنافسة لأنه استمتع بكل التفاصيل.

وعن الفعاليات المصاحبة للسباق والتي استمرت لثلاثة أيام أكد الرميثي تفاعل الزوار ورواد كاسر الأمواج والمواظبة على حضور الفعاليات والاستمتاع بها، وقال: وجدنا حضوراً كبيراً من الزوار ورواد كاسر الأمواج وكان التفاعل مميزا مع المعرض المصاحب، اعتقد أن المعرض ضاعف من حضور الجماهير للسباق وأيضاً حضور السباق ضاعف من زوار المعرض، وهي معادلة جميلة أن يساهم جمهور كل فعالية في جذب جمهور الفعالية الأخرى لتكون المحصلة أن كاسر الأمواج أصبح منطقة سياحية ومكتظة بالزوار والجماهير في نهاية الأسبوع.

وأكد الرميثي أن متابعة وحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان هي السبب الأبرز دوماً لتحقيق النجاح ومنحت الجميع دافعاً كبيراً لتقديم الأفضل فنياً وتنظيمياً.



2019 يشهد النجمة الدولية العاشرة لأبوظبي البحري



وصل نادي أبوظبي البحري إلى النجمة الدولية العاشرة في التنظيم في أبوظبي، عقب استضافته الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 هذا الموسم، وكانت البطولة الأولى هي بطولة الفورمولا1، ثم بطولة الدراجات المائية بعدها، وبطولة الفئة الأولى، ثم بطولة الإكس كات، وبطولة الموتوسيرف، وبطولة الفورمولا4، وبطولة التزلج على الماء، ويعتبر هذا الإنجاز فريداً من نوعه، إذ لم يصل له أي نادٍ بحري في المنطقة.