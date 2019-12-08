«رأس الخيمة» تطلع على تكنولوجيا المدن الآمنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قام وفد مشترك من شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة، برئاسة اللواء علي عبد الله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالمشاركة في فعاليات معرض الأمن الدولي المنعقد في لندن، يرافقه جمال الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة برأس الخيمة، والعميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، وميسون الذهب المديرة العامة لهيئة الموارد العامة بالإنابة وعدد من كبار ضباط شرطة رأس الخيمة وموظفي هيئة الموارد العامة.

تأتي الزيارة بهدف الاطّلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المدن الرقمية الآمنة، لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن والأمان من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية الحديثة، حيث اطّلع الوفد على أهم الحلول والخدمات الرقمية للمدن الآمنة وأحدث البرامج التقنية المتطورة التي تقدمها الجهات والقطاعات المشاركة في المعرض الدولي بالعاصمة البريطانية لندن. كما زار الوفد المشارك مجمع القيادة المركزية في شرطة «متروبوليتان» في العاصمة البريطانية، واطّلع على أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية والإستراتيجية المطبقة في إدارة المدن الآمنة من خلال غرفة القيادة والسيطرة في القيادة المركزية، كما اطّلع على آليات التخطيط الإستراتيجي الحديث للبنية التحتية المستدامة، التي تعمل من خلالها الشرطة البريطانية في إدارة المدن الآمنة وإستراتيجيات التطوير المستقبلية لمفهوم الأمن الرقمي، ودعم المشاريع الأمنية مثل أحدث التقنيات في مجال أنظمة حماية ووقاية المجتمع التي تحقق الاستدامة لمشروع حماية ومشاريع أنظمة السلامة والوقاية.

وقال قائد شرطة رأس الخيمة إن المشاركة بوفد مشترك من شرطة رأس الخيمة وهيئة الموارد العامة بالإمارة لزيارة معرض الأمن الدولي، وكذلك زيارة مجمع القيادة المركزية بشرطة المتروبوليتان بلندن، جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، الذي يحرص سموه على ضرورة الاطّلاع على أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتحسين الأداء الحكومي على مستوى إمارة رأس الخيمة، كما تأتي كذلك بهدف الاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة في مجال إدارة المدن تقنياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تعتبر شرطة العاصمة البريطانية من الجهات السباقة والمتطورة في هذا المجال على المستوى العالمي، وبالتالي نعمل من أجل اكتساب الخبرات في المجالات التقنية لإدارة أمن المدن بما يساهم في رفع مستوى الأمن والأمان وتحقيق رؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في مجال الأمان والسلامة العامة.

وأكد اللواء علي بن علوان أن مثل هذه الزيارات الخارجية تأتي في إطار صندوق رأس المال للاستثمار في مجال الأمن التكنولوجي للتقنيات الرقمية للمدينة الذكية، الذي أطلقه سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف مواكبة التطورات الكبيرة في المجال التكنولوجي والتحول الرقمي.