بلدية و«إسكان» الشارقة تنسقان لتوفير 4400 منحة سكنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلنت عن استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة لتنفيذ قرار سموه بتوفير 4400 منحة سكنية والانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد، والذي أعلن عنه سموه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري للإمارة كمكرمة للمواطنين.

وقال ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية إن البلدية تحرص دائماً على تنفيذ توجيهات سموه وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة حيث باشرت منذ صدور القرار بوضع الخطط اللازمة للمساهمة في إنجاز المشروع بوقته المحدد، والذي يعتبر مكرمة من مكارم سموه التي لا تنتهي حرصاً منه على تحقيق الاستقرار الأسري وبناء أسرة قوية متماسكة.

وأشار إلى أن توفير 4400 منحة سكنية يساهم في رفع العبء عن كاهل الأسر المواطنة والتي تسعى دائماً لتأمين المسكن كأحد أهم احتياجات العيش بسعادة وهناء واستقرار، فهذه المبادرة التنموية تدخل السعادة والبهجة والفرحة على قلوب المواطنين وتساهم في تخفيف أعباء الحياة عنهم كون السكن يحتاج إلى المال والوقت والجهد، ولذا ستعمل جميع الجهات ضمن منظومة عمل متكاملة تتكامل فيها جميع الأدوار كل حسب اختصاصه للانتهاء من هذا المشروع وستوفر البلدية جميع متطلبات واحتياجات إنجازه

من خلال قطاع الهندسة والمباني والإدارات المعنية.

وأوضح أنه سيقوم بمتابعة أدوار البلدية بالدقة اللازمة وبجميع التفاصيل وتوجيه جميع الإدارات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجازه وبسرعة قياسية.

من جانبه أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني في البلدية أن البلدية وضعت مكرمة سموه قيد التنفيذ مباشرة وقامت على الفور بالتنسيق مع دائرة الإسكان للبدء في وضع الخطط اللازمة وتصميم مخططات المشروع الضخم واختيار النظام الإنشائي المناسب الذي يحقق الكفاءة والريادة وسرعة الإنجاز ثم تجهيز الكادر المناسب للإشراف على حسن تنفيذ المشروع والحرص على سهولة الإجراءات وضمان مستوى الجودة وتقديم كافة الخدمات الهندسية من البلدية لإنجازه بالوقت المناسب والذي حدده صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن قطاع الهندسة والمباني سيبذل قصارى جهده ويستنفر طاقاته للمساهمة في إنجاز هذا المشروع الكبير من خلال توفير جميع الإمكانيات والدراسات اللازمة بما يحقق توفير مساكن ضمن أرقى وأفضل المعايير العالمية التي يعتمدها القطاع ومتابعة سير المشروع بجميع مراحله والتأكد من سير جميع متطلباته وفق الخطة.