دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شائعات تشير إلى أن هاتف iPhone SE 2 سينطق العام المقبل بعنوان iPhone 9 ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت أحدث التفاصيل التي نشرت حول إصدار ابل منخفض التكلفة الذي ينطلق رسمياً العام المقبل، إلى أنه سينطلق بعنوان iPhone 9.

أكدت الكثير من التسريبات التي نشرت خلال الفترة الماضية على أن ابل في طريقها للإعلان عن إصدار جديد من هواتف الأيفون منخفضة التكلفة العام المقبل، كما أشارت التسريبات إلى أن الإصدار الجديد ينطلق بعنوان iPhone SE 2، وتصميم يحاكي iPhone 8.

كما أكدت بعض التسريبات على أن ابل في طريقها لإطلاق عدد 5 إصدارات من هواتف الأيفون العام المقبل، واليوم تختص الشائعات الجديدة الإصدار الأقل تكلفة، حيث يشار إلى أنه سينطلق بعنوان iPhone 9 مع شاشة LCD.

ولقد توقفت شركة ابل بعد إطلاق هاتف iPhone 8 عن إختيار الأرقام التسلسلية لإصدارتها المميزة من هواتف الأيفون، حيث اتجهت الشركة إلى تسمية iPhone X، إلا أن الشائعات الجديدة تؤكد على أن ابل تعود بالتسمية السابقة مع إصدارها المرتقب منخفض التكلفة من هواتف الأيفون.

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كما أشار تقرير Macotakara إلى أن الإصدارات المميزة من هواتف الأيفون ستأتي بعنوان iPhone 12، بينما يأتي الهاتف منخفض التكلفة بعنوان iPhone 9، على أن يتميز بلغة تصميم iPhone 8، مع رقاقة معالج A13 bionic، وخاصية اللمس 3D.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أكدت أيضاً على أن هاتف iPhone 9 سيضم شاشة LCD بحجم 4.7 إنش، ومن المتوقع أن يتميز بمستوى تسعير 399 دولار.

المصدر

هذا الموضوع شائعات تشير إلى أن هاتف iPhone SE 2 سينطق العام المقبل بعنوان iPhone 9 ظهر على التقنية بلا حدود.