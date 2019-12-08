شكرا لقرائتكم خبر عن فنان العرب محمد عبده يوجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" بعد أزمة مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب السعودي محمد عبده، على الاطمئنان على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لازمة صحية الفترة الأخيرة. والتقطت عدسات المصورين مقطع فيديو لفنان العرب وهو يوجه رسالة لـ آل الشيخ قائلاً "ابو ناصر الله يطول عمره ان شاء الله، ويخليه ويبارك فيه، ويكون نشيط طول الفترة لإسعاد الشباب والناس". وظهر آل الشيخ اليوم في مقطع فيديو بصحبة فريقه الطبي الذي حرص على الاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية، بعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل له الأيام الماضية، حيث تعرض المستشار لوعكة صحية شديدة الفترة الماضية، غادر على إثرها السعودية للعلاج، بعد المجهود الكبير الذى بذله خلال فعاليات موسم الرياض.

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