شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة قناة "السومرية نيوز" العراقية أن عبوة ناسفة انفجرت شمال شرقى مدينة بعقوبة. Advertisements

ونقلت القناة عن مصدر أمنى فى محافظة ديالى - لم تسمه - القول إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم قرب ناحية العبارة شمال شرقى مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي"، مضيفا أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، ومنعت المواطنين من الاقتراب.

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