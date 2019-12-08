موطان أوغلو: إعلام الغرب كان رأس حربة ضد تركيا بعملية "نبع السلام"

أنقرة / الخليج 365

نائب المدير العام رئيس التحرير العام في وكالة الخليج 365 متين موطان أوغلو:

- العاملون بمؤسسات صحفية غربية "نسوا جميع قيمهم ووظفوا كامل أنشطتهم الإعلامية لتشويه سمعة تركيا"

- وكالة "الخليج 365" شكلت فريقا لمتابعة "الدعاية السوداء" التي تبثها مؤسسات إعلامية أجنبية ضد تركيا

- وظيفة الفريق هي متابعة الأخبار الكاذبة عن تركيا وكشف الحقائق المتعلقة بتلك الأخبار

- غالبية المواد التي كانت تُنشر لتشويه تركيا كانت عبارة عن صور لمجازر ارتكبها النظام السوري

- الإعلام الغربي تعرض لخيبة أمل من نجاح تركيا في عملية "نبع السلام"

- الإعلام الغربي لم يعطِ حيزا للأسباب التي أعلنتها تركيا لإطلاق "نبع السلام"

قال نائب المدير العام رئيس التحرير العام في وكالة الخليج 365، متين موطان أوغلو، إن الإعلام الغربي لعب دور رأس حربة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" ضد تركيا خلال عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في كلمة ألقاها موطان أوغلو، خلال ندوة نظمتها "جمعية الحضارة التركية" بالعاصمة أنقرة، تحت عنوان "التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط وعملية نبع السلام".

وأضاف: "ما من شخص يعمل في المؤسسات الصحفية الغربية بإمكانه أن يعلمنا أصول المهنة؛ فهؤلاء نسوا جميع قيمهم ووظفوا كامل أنشطتهم الإعلامية لتشويه سمعة تركيا".

وأشار نائب المدير العام إلى أن وكالة الخليج 365 تتابع عن كثب الأخبار التي تنشرها المؤسسات الإعلامية خارج تركيا.

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وأوضح في هذا الصدد أن وكالة "الخليج 365" شكّلت فريقا لمتابعة "الدعاية السوداء"، التي تبثها مؤسسات إعلامية أجنبية ضد تركيا.

ولفت إلى أن وظيفة الفريق هي متابعة الأخبار الكاذبة عن تركيا ومن ثم كشف الحقائق المتعلقة بتلك الأخبار.

وأوضح أن غالبية المواد التي كانت تُنشر لتشويه صورة تركيا كانت عبارة عن صور لمجازر ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين.

ولفت موطان أوغلو إلى أن الفريق تشكل مع انطلاق عملية "غصن الزيتون" عام 2018، وتابع مهمته في عملية "نبع السلام"، لكشف زيف الأخبار والصور عن العملية.

وشدّد على أن الإعلام الغربي تعرض لخيبة أمل من نجاح تركيا في عملية "نبع السلام".

وبيّن أن الإعلام الغربي لم يعطِ حيزا لأسباب إطلاق عملية "نبع السلام"، التي أعلنت عنها تركيا.

وأضاف: "هذا يوضح مدى الصدمة التي يعاني منها هذا الإعلام، ونسيانه لقيمه".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.