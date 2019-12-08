مصر.. إخلاء سبيل 13 من موقوفي "أحداث 20 سبتمبر"

القاهرة / الخليج 365

قررت السلطات المصرية، السبت، إخلاء سبيل 13 من الموقوفين على خلفية "أحداث 20 سبتمبر (أيلول)".

ويعد القرار الثالث من نوعه خلال أسبوع على خلفية الاحتجاجات المحدودة التي شهدتها مدن مصرية في ذلك التاريخ وأيام أخرى تلته.

فيما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، آنذاك، على تلك الاحتجاجات بدعوة المصريين لعدم القلق، مؤكدًا إمكانية حشد ملايين مؤيدة له بالميادين.

وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، اليوم، إن "النيابة قررت إخلاء سبيل 13 من المتهمين في القضية المعروفة بأحداث 20 سبتمبر".

وأشار "علي" عبر "فيسبوك"، إلى أن جميع المُخلى سبيلهم اليوم من محافظة السويس (شمال شرق).

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وسبق أن صدرت قرارات بإخلاء سبيل موقوفين على ذمة تلك الأحداث، كان آخرها الأحد الماضي بإخلاء سبيل 188 ثم 61 آخرين الإثنين.

وواجه المتهمون اتهامات نفوها بـ"نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح".

كانت النيابة المصرية أعلنت، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، التحقيق مع 1000 شخص، بينهم عناصر أجنبية، على خلفية تظاهرات في 5 مدن وصفتها بـ"مخالفة للقانون" .

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت النيابة إخلاء سبيل عدد من المتهمين الأجانب (لم تحدد عددهم أو جنسياتهم)، ممن ضُبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة إلى التظاهر في 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

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