شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تناول الجوافة وشاهد بنفسك ماذا يحدث لجسمك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 تعتبر الجوافة من أكثر فواكهة فصل الشتاء شهرة، كما انها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم حسب ما نشر موقع " health line " مما يجعل تناولها ضروري في فصل الشتاء .

- الفوائد الصحية لتناول الجوافة :- - تقي من الإصابة بنزلات البرد. Advertisements - تعمل أوراق الجوافة على علاج السعال. - تعمل على تسكين آلام الأسنان. - تقى الجسم من خطر الاصابة بالسرطان بسبب ما تحتويه من مضادات للأكسدة. - مفيدة لعلاج حالات الإسهال. إن القيمة الغذائية للجوافة كبيرة جدا فهى تحتوى على كمية كبيرة من الألياف والفيتامينات والأملاح المعدنية وسكريات سهلة الامتصاص.

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