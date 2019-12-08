تسريب جديد يكشف عن سعة بطارية "جلاكسي إس11" الضخمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

الخليج 365

التسريبات المتعلقة بسلسلة هواتف Galaxy S11 Series تواصل تدفقها إلى الويب، أحدث تسريب ورد اليوم من هيئة SafetyKorea ويكشف لنا أن الهاتف +Galaxy S11 سيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh.

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هذه البطارية تحمل الإسم الرمزي EB-BG988ABY، وهو الإسم الذي يتماشى مع الإسم الرمزي SM-G988 الخاص بالهاتف +Galaxy S11. وأثناء إلقاء نظرة على صورة هذه البطارية، إتضح لنا أنها تمتاز بسعة متدنية تبلغ 4855mAh وبسعة قصوى تبلغ 5000mAh. وبطبيعة الحال، ستكون هذه واحدة من أكبر البطاريات التي إستخدمتها شركة سامسونج في هواتفها الذكية، وهي أكبر بكثير من بطارية 4100mAh المستخدمة في الهاتف +Galaxy S10.

Galaxy M20 و Galaxy M30 هما الهاتفين الوحيدين من شركة سامسونج اللذان يملكان بطاريات بسعة 5000mAh، ولكن لا يزال الهاتف Galaxy M30s هو صاحب أكبر بطارية، فهو يضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh.

يجب أن تتماشى هذه البطارية بشكل جيد مع الهاتف +Galaxy S11، فقد تردد في الفترة الماضية أن هذا الهاتف سيضم شاشة AMOLED بحجم 6.9 إنش وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 أو Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 512GB. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فسوف يضم هذا الهاتف كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وكاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×5.