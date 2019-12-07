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شاهد.. رد فعل طفلة صماء تسمع للمرة الأولى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019

شاهد.. رد فعل طفلة صماء تسمع للمرة الأولى

الخليج 365

أبدت الطفلة الصماء جورجينا أديسون رد فعل مدهش، حينما استمعت إلى صوت والديها للمرة الأولى بعد تركيب سماعات الأذن لها.

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وأظهر مقطع فيديو نشره والداها ونقلته “سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية، الطفلة وهي تصدر أصواتًا ويبدو عليها علامات السعادة والسرور.

 

 

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