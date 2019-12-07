شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. رد فعل طفلة صماء تسمع للمرة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 الخليج 365 أبدت الطفلة الصماء جورجينا أديسون رد فعل مدهش، حينما استمعت إلى صوت والديها للمرة الأولى بعد تركيب سماعات الأذن لها.

Advertisements وأظهر مقطع فيديو نشره والداها ونقلته “سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية، الطفلة وهي تصدر أصواتًا ويبدو عليها علامات السعادة والسرور.

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