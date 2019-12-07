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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة جوجل تطلق وظيفة دردشة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة جوجل وظيفة دردشة جديدة في تطبيق الصور "فوتوز" من أجل تسهيل مشاركة الصور مع الأصدقاء والأهل والمعارف دون الحاجة إلى أية روابط.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه إلى جانب مشاركة الصور عن طريق الألبومات الحية أو الألبومات المشتركة، فإن المستخدم يتمكن من خلال وظيفة الدردشة الجديدة مشاركة الصور بسهولة مع بعض الأصدقاء حصريا، وذلك بعدما اشتكى المستخدمون من صعوبة مشاركة الصور في بعض الأحيان، إلا من خلال إنشاء ألبوم إضافي ومشاركة الرابط الخاص به مع الأصدقاء.
والآن يتمكن المستخدم من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الدردشة الحالية وإضافة الإعجاب بالصورة أو التعليق عليها، علاوة على إمكانية حفظ الصورة من خلال إضافتها إلى المعرض الخاص بالمستخدم، وتظل جودة الصورة غير مقيدة عند الإرسال.
وأكدت شركة جوجل أنها لا تهدف من خلال وظيفة الدردشة الجديدة إلى أن تحل محل تطبيقات التراسل الفوري الحالية، ولكنها تسهل على المستخدم مشاركة الذكريات مع الأهل والأصدقاء في تطبيق غوغل Photos.
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