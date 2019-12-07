هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty منزل مقتدى الصدر تعرض لهجوم السبت

وقال مصدر في التيار إن "طائرة مسيّرة استهدفت فجر السبت بقذيفة هاون منزل الصدر في النجف".

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وأضاف المصدر لـ"فرانس برس"، أن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي للمنزل.

لكن الصدر، وفقا لمصادر عدة، لم يكن داخل منزله وقت الهجوم، حيث إنه موجود في إيران حاليا.

وكان الصدر من أوائل المطالبين باستقالة حكومة عادل عبد المهدي مع بدء الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال الأسابيع الأخيرة.