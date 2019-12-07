دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف OnePlus 8 Lite ينطلق العام المقبل بكاميرة خلفية بتصميم مستطيل مع ثقب الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن التصميم المتوقع لهاتف OnePlus 8 Lite الذي يقدم العام المقبل من وان بلس.

تتوالى التسريبات المصورة التي تضع تصور ثلاثي الأبعاد لتصميم هواتف وان بلس القادمة OnePlus 8، و OnePlus 8 Pro، واليوم تؤكد أحدث التسريبات على تطوير وان بلس لإصدار منخفض التكلفة من السلسلة يعرف بهاتف OnePlus 8 Lite.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات المصورة أن يتميز هاتف OnePlus 8 Lite بشاشة مسطحة، وتصميم زجاجي منحني في الجهة الخلفية، وإطار واضح في الجزء السفلي من الشاشة، أي بتصميم يختلف عن هواتف 7 Pro، و 7 Pro Pro المميزة بالشاشة المحنية.

أيضاً تكشف الصور عن زر منزلق للتنبيهات وزر التشغيل الذي يأتي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيسر من الهاتف، مع منفذ USB C ومكبر grille الصوتية في الجزء السفلي.

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من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف OnePlus 8 Lite بتصميم مستطيل، كما تدعم ميزة التركيز التلقائي بالليزر، وتضم إعدادات الكاميرة مستشعر ToF، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بقياسات 159.2 في 74 في 8.6مم، لذا نترقب مزيد من التسريبات التي يكشف عنها حول هاتف OnePlus 8 Lite خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع هاتف OnePlus 8 Lite ينطلق العام المقبل بكاميرة خلفية بتصميم مستطيل مع ثقب الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.