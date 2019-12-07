دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط لإصلاح مشكلة المكبرات الصوتية في جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد مستخدمي جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش مشكلة في المكبرات الصوتية تؤدي إلى ظهور صوت متقطع بعد توقف تشغيل الصوتيات، ولقد أعترفت شركة ابل بوجود المشكلة بالفعل، كما تخطط لبدء إصلاح المشكلة خلال الفترة القادمة.

سجل العديد من مستخدمي جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش شكاوى تؤكد على ظهور مشكلة في المكبرات الصوتية تؤدي إلى ظهور صوتيات متقطعة أو تصدع في الصوتيات بعد إغلاق تشغيل المكبرات الصوتية.

ولقد أكدت شركة ابل على خططها لإطلاق تحديث جديد لبرمجيات جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش، تعمل من خلاله على تصحيح مشكلة المكبرات الصوتية.

كما نشرت تسريبات عبر MacRumors تؤكد على أن ابل نوهت لمزدوي الخدمة المعتمدين على أن السبب الذي يؤدي لظهور مشكلة المكبرات الصوتية يعود لمشكلة في البرمجيات، كما أكدت على عدم إستبدال وحدات الأجهزة للمستخدمين، على أن يطلق تصحيح البرمجيات قريباً.

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كما أشارت ابل إلى أن الصوتيات المنبثقة أو المتقطعة التي تظهر من المكبرات الصوتية بعد إنتهاء التشغيل، تظهر في تطبيق مثل Final Cut Pro X، و Logic Pro X، وQuickTime Player، وMusic، وMovies أو أيضاً بعض التطبيقات التي تدعم تشغيل الصوتيات.

كما ظهرت نفس المشكلة لدى بعض المستخدمين مع تطبيقات اليوتيوب، وSoundCloud، وأيضاً متصفح Safari وكروم، إلا أن ابل لم تقدم تفاصيل دقيقة حول سبب المشكلة، إلا أنها أكدت على خططها لإطلاق تصحيح في تحديث للبرمجيات يتوفر قريباً للمستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط لإصلاح مشكلة المكبرات الصوتية في جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.