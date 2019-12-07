شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يؤكد ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

وقال رئيس البرلمان العراقى -فى بيان أصدره مكتبه وأوردته قناة "السومرية نيوز"- "إن رئيس مجلس النواب تابع باهتمام شديد، ما حصل، أمس، من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذى قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".

وأدان الحلبوسى الاعتداءات التى حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية فى الأرواح، مؤكداً أن على الحكومة والقوات الأمنية أخذ دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم و مقدراتهم، وأن تمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.