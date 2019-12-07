شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السعودى يكشف أسباب انفجار محطة الوقود فى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مديرية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، عن أسباب انفجار محطة الوقود في المدينة المنورة يوم الخميس الماضي، والتي لم تسفر عن ضحايا في الأرواح.

وقال العميد خالد الجهني، المتحدث الرسمي لهيئة الدفاع المدني السعودي، أن نتائج التحقيقات التي اجرتها المديرية أكدت أن الانفجار، حدث بسبب تكوين سحابة بخار من الوقود أعلى غرفة الخزانات والتي أسفرت عن تسرب من أنابيب التوصل أدت الى وميض اثناء عملية ضخ الوقود أدت إلى الانفجار الهائل الذي انتشر في مقاطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا.

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وأضاف الجهني في تصريحات نقلتها صحيفة "سبق" السعودية، أن مديرية الدفاع المدنى أغلقت المحطة فور الانفجار، وفصلت التيارات الكهربائية حتى إعادة تأهيلها مرة آخري.

وانتشرت الأيام الماضية، مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، أوضح انفجار هائل في احدى محطات الوقود في منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، أدى الى هلع المواطنين وهروبهم من المحطة وترك سياراتهم.