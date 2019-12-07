الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة القبة الحديدية استطاعت اعتراض اثنين منها.

وفي بيان اطلعت الخليج 365 عليه، أفاد الجيش "متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في (مستوطنات) غلاف غزة وسديروت قبل قليل، فالحديث يدور عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".

ولم يتطرق الجيش للصاروخ الثالث، وموقع سقوطه.

Advertisements

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن امرأة إسرائيلية (40 عاماً) وابنها (10 أعوام) أصيبا بجروح طفيفة عندما كانا في طريقهما للمنطقة المحصنة، بعد دوي صافرات الإنذار.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، ذكرت قناة "كان" الرسمية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت جنوبي إسرائيل.

كما نقلت القناة عن شهود عيان، قولهم إن نظام القبة الحديدية، استطاع اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.