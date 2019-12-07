عريقات يطالب "النواب" الأمريكي بخطوات ملموسة لإنقاذ حل الدولتين

أيسر العيس / الخليج 365

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مساء السبت، مجلس النواب الأمريكي بخطوات ملموسة لمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل من الاستمرار في مخالفة القانون الدولي وتدمير خيار الدولتين.

واعتبر عريقات، في بيان له، أن "قرار مجلس النواب الأمريكي الداعم لحل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد لإحلال السلام ضربة قوية لمحاولات إدارة ترامب شرعنة الاستيطان الإسرائيلي وضم أراض فلسطينية لإسرائيل".

والجمعة، مرّر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون "غير ملزم" يدعم قرار حل الدولتين، باعتباره الضمان الوحيد لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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ويعد هذا التصويت خطوة رافضة لسياسات إدارة ترامب الموالية لإسرائيل، واحتجاجا على موقف الإدارة الأمريكية الداعم منذ عقود للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وصوّت 226 من أعضاء مجلس النواب ذوي الغالبية الديمقراطية لصالح مشروع القانون، فيما رفضه 188 عضوا.

والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية وفلسطينية شديدة.

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

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