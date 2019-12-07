شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: تلقيت التعازى من وزير الخارجية السعودى فى حادث فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومبيو، اليوم السبت، "تحدثت للتو مع وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان آل سعود الذى أعرب عن تعازيه فى أرواح ضحايا الهجوم الرهيب الذى وقع أمس الجمعة فى مدينة بينساكولا بفلوريدا ". وأضاف بومبيو - فى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "سوف تظل أسر وأصدقاء القتلى والجرحى فى تفكيرنا وصلواتنا".

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