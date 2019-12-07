السلطات القطرية تخالف قانون العمل فى قطر (انفوجراف)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 خالفت السلطات القطرية قانون العمل خلال تعاملها مع المهندس المصرى على سالم.

وأقدم النظام القطري على وقف راتب المهندس المصرى منذ يوم اعتقاله بجانب وقف جميع البدلات الخاصة به بالمخالفة لقوانين العمل فى قطر.

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