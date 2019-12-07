السلطان قابوس الى بلجيكا لإجراء فحوص طبية

اسماء السيد - مسقط: يتوجه سلطان عمان قابوس بن سعيد السبت الى بلجيكا لأجراء فحوص طبية، وفق ما افاد مصدر رسمي.
وبات ظهور السلطان قابوس (79 عاما) نادرا منذ ملازمته المستشفى بين العامين 2014 و2015 في المانيا لتلقي العلاج من سرطان في القولون بحسب دبلوماسيين.
لكن السلطات لم توضح البتة طبيعة مشاكله الصحية.
وقالت وكالة الانباء العمانية إن الفحوص الطبية "ستستغرق فترة محدودة" من دون تفاصيل اضافية.
واثار دخول السلطان المتكرر المستشفى في المانيا قلقا على خلافته واستقرار البلد الخليجي، وفق دبلوماسيين.
ويحكم قابوس عمان منذ 1970 وهو غير متزوج ولا ابناء واشقاء له.
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