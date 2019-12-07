دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث الصور الإعلامية المسربة تكشف عن الألوان التي ينطلق بها هاتف Galaxy A51 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث الصور الإعلامية الرسمية التي تم تسريبها مؤخراً عن تفاصيل تصميم هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A51 بشكل أوضح، كما كشف عن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن الهاتف.

نشر موقع SamMobile صور إعلامية رسمية تستعرض الألوان التي ينطلق بها هاتف Galaxy A51، حيث ينطلق الهاتف قريباً بكلاً من ألوان الأسود، الأبيض، الوردي إلى جانب اللون الأزرق.

كما أكدت تسريبات SamMobile على أن الهاتف يأتي بحجم 6.5 إنش في الشاشة، كما ينطلق برقاقة معالج Exynos 9611، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي أو 128 جيجا بايت في النموذج الأعلى.

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من جانب اخر أكدت تسريبات SamMobile على أن هاتف Galaxy A51 يأتي بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع من شاحن بقدرة 15W، أيضاً تشير توقعات SamMobile إلى أن الهاتف سيتم الإعلان الرسمي عنه في مؤتمر يعقد في 12 من شهر ديسمبر الجاري.

المصدر

هذا الموضوع أحدث الصور الإعلامية المسربة تكشف عن الألوان التي ينطلق بها هاتف Galaxy A51 ظهر على التقنية بلا حدود.