شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعتقل 4 إرهابيين بينهم قياديان من داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم السبت، اعتقال أربعة إرهابيين، بينهم قياديان بتنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك. وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إنه "تم القبض على الأول فى منطقة الساحل الأيسر قرية الشيخ بنينوى، وتم إلقاء القبض على الإرهابى الثانى فى قضاء تكريت"، موضحة أن "القوات ذاتها تمكنت من القبض على اثنين من قادة داعش فى محافظة كركوك.. حيث اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

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