شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدعو لعدم التشويش على عملية الانتخابات الرئاسية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم السبت، الأطراف التى تحاول التشويش على مجرى الانتخابات الرئاسية الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، التى انطلقت اليوم، إلى احترام الرأى الآخر وعدم اللجوء إلى أسلوب العنف.

وقال على ذراع مسؤول الإعلام بسلطة الانتخابات - فى تصريحات اليوم - إنه "على الأطراف التى تحاول التشويش على العملية الانتخابية فى بعض مراكز التصويت فى بعض القنصليات بالخارج احترام الرأى الآخر و عدم اللجوء إلى أسلوب العنف".

وأضاف "أنتم موجودون فى دول الديمقراطيات، ولديكم الحق فى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لكن ليس لديكم الحق فى استعمال العنف أو القوة ضد مواطن آخر يريد التوجه إلى مكتب الاقتراع للإدلاء بصوته".

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وأكد ذراع أن مبدأ "فرض الرأى بالعنف يعد أمر مرفوض تماما وغير مقبول لأنه غير ديمقراطى ولا أخلاقى ولا حضاري.

وأوضح أنه لا يمكن تقديم تقييم بعد لنسب المشاركة لأن الانتخابات انطلقت صباح اليوم وتستمر 6 أيام، مشيرا إلى أن عدد الناخبين فى الخارج يبلغ 914 ألفا و89 ناخبا، موزعين على 60 مركزا و395 مكتبا للتصويت.

وأشار إلى أن عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات لدبلوماسية هو 114 وعدد منسقى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج هو 8 منسقين عبر ثمانية مناطق جغرافية فى حين يتواجد 27 مندوبا للسلطة بالخارج.