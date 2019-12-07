شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: سقوط طائرة حربية تابعة للجيش الوطنى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، سقوط طائرة حربية للجيش الليبى.

وفى سياق منفصل قال المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة إنه يسعى لجمع الأطراف فى ليبيا فى حوار للتوصل لحل، مؤكدا أنه لا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار دون جمع كل الأطراف.

وأضاف سلامة - خلال جلسة من حوار المتوسط فى روما، وفقا لقناة (العربية) اليوم، السبت، "جهودنا ركزت على احتواء النفوذ والتأثير الأجنبى فى ليبيا"، مشيرا إلى أن عدم تصرف مجلس الأمن فاقم الأزمة فى ليبيا، لافتا إلى أن مؤتمر (برلين) محاولة لوقف الحرب فى البلاد.

وكان المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى أحمد المسمارى قال - فى وقت سابق - أن الجيش الليبى سيواجه - بكل قوة - الاتفاق الذى عقده فايز السراج مع تركيا، الذى يهدد ثروة وسيادة ليبيا، لافتا إلى أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية فى الأراضى الليبية.