شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يعتزم إنشاء صندوق ائتمان لدعم شبكات الأمان الإجتماعى بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الخارجية السودانية ، إن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، أكد لرئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أن البنك سينشئ صندوق ائتمان، لدعم شبكات الأمان الإجتماعى فى السودان.

وأوضحت الخارجية السودانية، فى بيان اليوم السبت، أن حمدوك التقى فى واشنطن مع رئيس البنك الدولي، الذى أكد أنه يتواصل مع المسئولين فى صندوق النقد الدولي، للتشاور حول دعم السودان وإعفائه من الديون فى إطار مبادرة "نادى باريس".

من جانبه، أعرب حمدوك عن شكره لرئيس البنك الدولى للاهتمام بالسودان، ودعم اقتصاده، مقترحا أن يعمل البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الافريقي، على إعفاء ديونهم على السودان، ومن ثم التحرك سويا لمساندة بلاده، لأجل إعفاء كافة ديونه فى إطار "نادى باريس".