شكرا لقرائتكم خبر عن "أنيس منصور العميل".. حكاية هاشتاج اجتاح تويتر يكشف خيانة إعلامى يمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رواد موقع تويتر، هاشتاج " أنيس منصور العميل" هو ما أثار لبس كبير لدى مستخدمى الموقع ، إذ استغرب البعض من الهاشتاج إذ توقعوا أن يكون يقصد الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور، لكنه فى الحقيقة يستهدف إعلامى يمنى يحمل اسم "أنيس منصور" وكشفوا عبر الهاشتاج أنه عميل لدى قطر، ويعمل لصالح التنظيم الإرهابى الإخوان، ويحقق مآرب قطر.

وعمل أنيس كملحق إعلامى فى سفارة اليمن فى الرياض، إلا أنه اعتاد تشويه دور دول التحالف العربى فى اليمن، ومهاجمتهم خاصة الإمارات.

وغرد أحد المدونين :"هجوم أبواق الإخوان على الإمارات ليس بدافع وطني وخوف على اليمن!!. لا، بل بدافع مال قطري مدنس.. وهذا الصراع لا ناقة للوطنية فيه ولا جمل"، وغرد آخر :" إنه شخص فاسد ولئيم ...وعميل إرهابي يجب التصدي لمثل هذا النوع"، وغرد مدون :" لايهم ما يكتبه فهو واضح جدا انه موجه قطرياً وإخوانيًا ويلهث تحت أموالهم".

فيما غرد آخر :" أنيس منصور دميه تحركها الأموال القطرية فهو شخص بلا ضمير"، وقال مدون :" كل ألاعيب أنيس منصور لن تنجح فنحن نعلم من هو وما هي الاعيبه"، متهمينه بالتعامل مع قطر، التخابر معها.

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