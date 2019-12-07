اليمن.. اغتيال قيادي بارز في قوات "الحزام الأمني" بعدن

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

اغتال مسلحون مجهولون، مساء السبت، ضابطًا رفيع المستوى في قوات الحزام الأمني، المدعومة إماراتيا، في محافظة عدن جنوبي اليمن، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر، للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العقيد محمد صالح الردفاني، نائب مدير "القوى البشرية" لقوات الحزام الأمني والدعم والإسناد، أمام منزله بحي المنصورة في عدن.

وأضاف أن مواطنين حاولوا إسعاف "الردفاني" بنقله إلى مستشفى السلام، لكنه فارق الحياة قبل وصوله.

وهذه هي ثالث عملية اغتيال في عدن، بعد أقل من أسبوع على اغتيال ضابطين في البحث الجنائي التابع لشرطة عدن، برصاص مجهولين، فيما نجا مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع، العميد مسفر الحارثي، من محاولة اغتيال، الخميس.

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وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عمليات اغتيال تستهدف عناصر من الجيش والشرطة وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية.

وتجاوز عدد ضحايا الاغتيالات 250 شخصًا، بحسب إحصاءات أمنية وحقوقية، منذ طرد قوات الحوثي من المدينة، في 17 يوليو/ تموز 2015.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة للتوصل إلى حل سياسي ينهي حربًا مستمرة منذ خمس سنوات بين القوات الحكومية وقوات جماعة "الحوثي"، وأسقطت 70 ألف شخص بين قتيل وجريح، وفق منظمة الصحة العالمية، في نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي.

ويزيد من تعقيدات هذا النزاع أنه له امتدادات خارجية، إذ ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية منذ 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.