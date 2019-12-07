تركيا تشارك في البازار الديبلوماسي الخيري بالمغرب

الرباط / مهند أبوجحيشة / الخليج 365

شاركت السفارة التركية في المغرب، ومعهد يونس إمره، السبت، برواق تركي ضمن فعاليات البازار الديبلوماسي الخيري المنعقد بالعاصمة الرباط.

ويهدف البازار إلى التعريف بالمنتجات المحلية لعدد من الدول، والتبرع بأرباح المبيعات للجمعيات غير الحكومية في المغرب.

ونظم النادي الديبلوماسي في الرباط ، الذي يضم زوجات السفراء الأجانب العاملين في المغرب، هذا البازار، الذي عقد تحت رعاية العاهل المغربي محمد السادس، وشهد مشاركة عدد كبير من السفارات الأجنبية في المملكة المغربية.

وافتتحت الأميرة للا مريم (شقيقة العاهل المغربي) فعاليات البازار، الذي حضره أحمد أيدن دوغان السفير التركي في المغرب، وأنصار فرات مدير معهد يونس إمره في الرباط، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي السفارات الأجنبية في المغرب.

وعرض الرواق التركية عددا من المنتجات التركية كالملابس والحلويات التركية والأطعمة والاكسسوارات.

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وقال أنصار فرات إن "المشاركة التركية في هذا البازار تأتي من أجل التعريف بالمنتجات المحلية التركية وإطلاع المشاركين فيه على الثقافة التركية".

وأضاف فرات أن هذه المشاركة "فرصة لدعم المؤسسات الخيرية العاملة في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وغيرها من خلال توزيع أرباح بيع المنتجات على هذه الجمعيات" .

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تعتبر "فرصة للتبادل الثقافي بين الدول والاطلاع على المنتجات المحلية لها خاصة أن هذه الفعالية تشهد مشاركة عدد كبير من السفارات الأجنبية في المغرب".

و"البازار الديبلوماسي الخيري" فعالية سنوية من تنظيم النادي الدبلوماسي في الرباط.

ويهدف البازار إلى التعريف بالمنتجات المحلية لكل دولة، إضافة إلى التبرع بأرباح المبيعات للجمعيات غير الحكومية العاملة في المغرب، والمختصة في التربية والصحة ودعم المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

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