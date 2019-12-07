الجيش العراقي يدمر 11 موقعا لـ"داعش" شمالي البلاد

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، تدمير 11 موقعاً لتنظيم "داعش" ومصادرة أسلحة وعتاد مختلف، خلال عملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي شمالي البلاد.

وانطلقت صباح السبت، المرحلة السابعة من عمليات "إرادة النصر" التي تهدف لتطهير مناطق ممتمدة بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين (شمال) من عناصر "داعش"، التي شهدت خلال الأيام الماضية، نشاطا لمسلحي التنظيم.

وقالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع) في إحصائية لنتائج العملية العسكرية اطلعت عليها الخليج 365، إن"القوات الأمنية تمكنت خلال تطهير وتفتيش المناطق الواقعة غربي حقول علاس النفطية وعلى السفح الغربي لجبال حمرين في محافظة صلاح الدين، من تدمير 11 موقعا، وثلاثة أنفاق".

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وأوضحت الخلية أنه "تم العثور خلال العملية العسكرية على 4 أكياس تحوي 50 كيلو غراما من مادة اليوريا (مادة كيميائية تدخل بصناعة المتفجرات)، كما تم تفجير 23 عبوة ناسفة".

وشّن عناصر "داعش" الأحد، هجمات استهدفت حواجز أمنية تابعة لفصائل "الحشد الشعبي" في محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار (غرب)، خلفت 6 قتلى وعددا من الجرحى.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه والتي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.