ارتفاع قتلى غارات النظام وروسيا في إدلب إلى 19 مدنيا

إدلب / الخليج 365

ارتفع عدد قتلى غارات قوات النظام السوري وروسيا، السبت، على المناطق السكنية في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب إلى 19 مدنياً.

وبحسب مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، فإن الطيران الحربي الروسي شن غارات جوية على ريف مدينة معرة النعمان، وقرى البارة وبيلون وتحتايا والهلبة بريف المدينة بمحافظة إدلب.

وأكد أن قوات النظام السوري شنت هجمات جوية وبرية على مدينة كفرنبل وقرى بجغاص، والبارة، وإبديتا، وحاس، وإحسم، وكفرموس، وحزارين، خربة برنان، وفروان، وتلمنس.

بدورها، أكدت مصادر في الدفاع المدني التابع للمعارضة في إدلب، أن غارات الطيران الروسي أسفر عن مقتل 4 مدنيين في قرية البارة، و8 مدنيين في غارة على سوق بقرية بليون.

وأضافت أن غارات قوات النظام أسفرت عن مقتل مدني قرية بجغاص، و5 في قرية إبديتا، ومدني في غارة على سوبق بقرية تلمنس.

وبهذا ارتفع عدد قتلى غارات قوات النظام وروسيا من 11 إلى 19 مدنيا منذ صباح اليوم.

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وأسفرت الهجمات عن إصابة عدد كبير من المدنيين في المنطقة، وسط قلق من ارتفاع عدد القتلى.

كما استهدفت الطائرات الحربية الروسية مدرسة ومسجدا وفرنا في غاراتها على قرية البارة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.



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