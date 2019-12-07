المدني يكشف سبب الانفجار المروع داخل محطة وقود (فيديو)

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة عن الأسباب التي أدت إلى الانفجار المروع أمس الأول داخل إحدى محطات الوقود.
وقال العميد خالد الجهني، المتحدث باسم الدفاع المدني، أن التحقيقات أثبتت أن الانفجار الذي وقع داخل المحطة بسبب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة الخزانات، نتيجة تسرب من أنابيب التوصيل الموصلة للخزانات.
وأكد الجهني أن ذلك كله تسبب في حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود، الأمر الذي أدى إلى الانفجار الضخم الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول.
وشدد المتحدث على أنه جرى إغلاق المحطة بشكلٍ كاملٍ وفصل التيار الكهربائي عنها لحين إعادة تأهيلها وعودتها للعمل مرة أخرى.
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