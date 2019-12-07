النجم الساحلي يستعرض بثلاثية أمام بلاتينيوم في عقر داره

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صحيفة الخليج الالكترونية
عاد النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، بانتصار ثمين خارج قواعده على حساب مضيفه بلاتينيوم الزمبابوي، بنتيجة (3-0) ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.
ويدين النجم في هذا الفوز لنجمه كريم العريبي هدفين بالدقيقتين (23، 47)، وحازم الحاج حسن (90).
وبذلك الفوز يدعم النجم صدارته للمجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب الأهلي المصري بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون نقاط بعد هزيمتين من الهلال السوداني والنجم.
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