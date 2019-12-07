أبها يتخطى العربي إلى ثمن نهائي كأس الملك

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صحيفة الخليج الالكترونية
تأهل فريق أبها السعودي إلى دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بتغلبه على العربي (1-0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في دور الـ32 من البطولة.
ويدين أبها بالفضل في هذا الفوز للاعبه فانيفا ايما اندرياتسيما الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.
وبهذا الفوز، تأهل أبها لمواجهة التعاون، حامل اللقب، في دور الـ16 من بطولة كأس الملك.
وكان التعاون قد تأهل إلى دور الـ16 بتغلبه على العين (2-0) في دور الـ32 .
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