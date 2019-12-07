تشيلسي يغرق بثلاثية في ميدان إيفرتون

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق إيفرتون انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 3 هزائم متتالية، بالتغلب على ضيفه تشيلسي (3-1)، اليوم السبت، على ملعب جوديسون بارك، ضمن الجولة الـ16 من البريميرليج.
وسجل ثلاثية إيفرتون كل من، ريتشارلسون (ق5) ودومينيك كالفيرت ليوين (ق49 ق84)، بينما أحرز هدف تشيلسي الوحيد، ماتيو كوفاسيتش (ق52).
وبهذا الانتصار، رفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة، ليرتقي إلى المركز الـ14، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 29 نقطة، في المركز الرابع.
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